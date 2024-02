80 enfermeiros do SESARAM dinamizam projectos de investigação

O Serviço Regional de Saúde (SESARAM), através da Direcção de Enfermagem, promoveu, nos dias 30 e 31 de Janeiro, na sala de conferências do Hospital Nélio Mendonça, uma reunião para apresentação de ideias e projectos de investigação na área de enfermagem.

A iniciativa 'Dinamizar a investigação em enfermagem' insere-se no Objectivo 2.2 do Plano Estratégico 2022-2025, da Direcção de Enfermagem do SESARAM, tendo sido apresentados, um total de 27 'pré-projectos' de importância para a prestação de cuidados aos utentes e para a optimização do ambiente e trabalho dos profissionais.

"Os projectos apresentados foram criados e idealizados com o tempo pessoal, a colaboração voluntária e entusiástica de cerca de 80 enfermeiros, e seguem para a fase de ultimação e incorporação dos contributos entretanto aportados, bem como a preparação da restante documentação inerente ao processo de autorização por parte da Direcção de Enfermagem e do Conselho de Administração", explica o SESARAM.

Estas apresentações contaram com a presença e contributos do enfermeiro director, José Manuel Ornelas, de enfermeiros em percurso de doutoramento e de enfermeiros gestores.