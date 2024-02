Gastos com viagens apontados pelo JPP estão "manifestamente errados por 955 mil euros"

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) emitiu, hoje, um esclarecimento a propósito das últimas declarações do líder da JPP, Élvio Sousa, que acusou o executivo, anteriormente liderado por Pedro Calado e agora por Cristina Pedra, de gastar mais de um milhão de euros em viagens.

"A Câmara Municipal do Funchal quer manifestar a sua surpresa com as novas declarações do líder parlamentar do JPP, Élvio Sousa, sobre os gastos realizados pela vereação e presidência em viagens e deslocações, entre 2021 e 2023. Apesar das explicações prestadas ontem pela autarquia, e já hoje pela sua presidente, a insistência do líder parlamentar da JPP em valores que estão manifestamente errados por 955 mil euros, fazem duvidar da sua preparação ou da sua boa fé", pode ler-se na nota remetida esta quinta-feira às redacções.

Além de reiterar toda a informação que consta no comunicado enviado ontem, a autarquia disponibilizou-se, hoje, para agendar um encontro com Élvio Sousa, com o objectivo de explicar "a diferença entre um valor adjudicado e a sua execução efectiva e o imperativo de serem lançados novos procedimentos contratuais pela caducidade dos anteriores, algo que à partida assumiríamos que fosse do seu conhecimento", acrescenta a nota.

"Para que não restem dúvidas, a Câmara Municipal do Funchal reafirma as vezes que forem necessárias, que desde que entrou em funções, em outubro de 2021, e até à data de hoje, o gabinete da presidência e da vereação da Câmara Municipal do Funchal despenderam 45 mil, 62 euros e 4 cêntimos em deslocações (viagens e estadias), muito inferior (20 vezes menos) ao milhão de euros referidos pela JPP e pelo líder parlamentar, Élvio Sousa", insiste a autarquia.

O comunicado salienta ainda que "os procedimentos contratuais lançados, o último dos quais em Dezembro de 2023, por um período de 3 anos, no valor de 330 mil euros, é dirigido a todo o universo da autarquia do Funchal e não apenas para o gabinete da presidência e dos vereadores".