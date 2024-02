Preço das casas para arrendar na Madeira estabilizou em Janeiro

O Imovirtual dá conta, hoje, de que o preço do arrendamento estabilizou, na Madeira, em Janeiro, quando comparado com Dezembro do ano passado. Em média, arrendar uma casa na Região custa 1.500 euros por mês. Santa Cruz foi onde o preço, por concelho, mais aumento no último mês.

Este valor está acima da média nacional, que se fixou nos 1.290 euros, em Janeiro de 2024. É uma subida de 340 euros, quando comparado com o mesmo período do ano passado.

Quanto à venda de imóveis, na ilha da Madeira, comprar uma casa custa, em média, 450.000 euros, sendo que se verificou uma subida ligeira de preços (2%), face a Dezembro de 2023, em linha com o crescimento a nível nacional.

Os concelhos que registaram um maior aumento no preço médio das casas, em Janeiro, comparado com Dezembro de 2023, foram Calheta (19%) e Santana (11%) onde os valores sobem de 500.000€ para os 595.000€ e de 180.000€ para os 200.000€, respectivamente.

Porto Moniz (-10%) foi o único concelho que, face a Dezembro do ano passado, registou uma quebra do preço médio de venda, passando de 250.000€ para 225.000€.

Porto Santo, Ponta do Sol e Ribeira Brava foram os únicos concelhos que mantiveram os seus preços estáveis, ou seja, exactamente iguais ao mês passado.

Santana (200.000€) e Porto Moniz (225.000€) destacam-se como os concelhos mais baratos para comprar casa, em Janeiro. Já a Calheta (595.000€) e a Ponta do Sol (500.000€) foram os concelhos mais caros.