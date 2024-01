Preço das casas na Madeira subiu 1,3% em Janeiro

O preço das casas na Região Autónoma da Madeira continua a subir, embora a um ritmo muito menos acelerado do que em 2023, desta feita mais 1,3% em Janeiro de 2024 face ao mês anterior. "Segundo o índice de preços do idealista, comprar casa na Madeira tinha um custo de 2.914 euros por metro quadrado (euros/m2) no final do mês de Janeiro, tendo em conta o valor mediano. Já em relação à variação trimestral, a subida foi de 5,2% e a anual de 21,6%", acrescenta o portal imobiliário.

Por concelhos, "os preços da região subiram em Câmara de Lobos (2,3%), Calheta (2,3%), Santana (1,3%), Funchal (1,2%) e Santa Cruz (1,2%). Já em Machico, os preços mantiveram-se estáveis (-0,1%)", destaca em nota divulgada esta quarta-feira, sendo que "o município mais caro para comprar casa é o Funchal (3.228 euros/m2), seguido por Calheta (3.027 euros/m2), Câmara de Lobos (2.292 euros/m2) e Santa Cruz (1.966 euros/m2). Em contrapartida, os mais económicos encontram-se em Santana (1.472 euros/m2) e Machico (1.645 euros/m2)".

No caso do Porto Santo, as casas "subiram 1,4% durante o mesmo período analisado, fixando o preço do metro quadrado em 2.286 euros/m2".

"A nível nacional, o preço da habitação subiu 0,8% em Janeiro, situando-se em 2.582 euros/m2", diz o portal, significando que na Região os preços estão 332 euros/m2 mais caros, destacando-se a capital madeirense com valores, mais 314 euros/m2 acima da média regional e Calheta com 113 euros/m2, as únicas acima da média regional.

Funchal entre as cidades capitais de distrito com maior aumento e mais caras

Diz o Idealista que "os preços das casas em novembro subiram em 9 capitais de distrito, com Leiria (2%), Santarém (1,9%) e Lisboa (1,4%) a liderarem a lista. Seguem-se Funchal (1,2%), Porto (1,2%), Braga (0,8%), Faro (0,8%), Coimbra (0,8%) e Viseu (0,6%). Já em Castelo Branco (0,5%), Aveiro (0,5%), Setúbal (0,4%), Ponta Delgada (0,3%), Évora (-0,1%) e Viana do Castelo (-0,3%) os preços mantiveram-se estáveis neste período. Por outro lado, os preços desceram na Guarda (-2,9%), Beja (-2,9%) e Bragança (-0,7%)".

Já pelo preço, "Lisboa continua a ser a cidade onde é mais caro comprar casa: 5.516 euros/m2. Porto (3.494 euros/m2) e Funchal (3.228 euros/m2) ocupam o segundo e terceiro lugares, respetivamente. Seguem-se Faro (2.920 euros/m2), Aveiro (2.506 euros/m2), Setúbal (2.268 euros/m2), Évora (2.010 euros/m2), Viana do Castelo (1.884 euros/m2), Ponta Delgada (1.881 euros/m2), Coimbra (1.839 euros/m2), Braga (1.776 euros/m2), Leiria (1.442 euros/m2) e Viseu (1.410 euros/m2). Já as cidades mais económicas são Guarda (784 euros/m2), Castelo Branco (867 euros/m2), Bragança (924 euros/m2), Beja (929 euros/m2) e Santarém (1.208 euros/m2)", conclui.

Como se calcula o Índice de preços imobiliários do idealista

"Para a realização do índice de preços imobiliários do idealista, são analisados ​​os preços de oferta (com base nos metros quadrados construídos) publicados pelos anunciantes do idealista. São eliminados da estatística anúncios atípicos e com preços fora de mercado", explica.

"Incluímos ainda a tipologia 'moradias unifamiliares' e descartamos todos os anúncios que se encontram na nossa base de dados e que estão há algum tempo sem qualquer tipo de interação pelos utilizadores. O resultado final é obtido através da mediana de todos os anúncios válidos de cada mercado", reforça.