12 detidos e mais de 2.500 identificados nos protestos em Espanha

As forças de segurança detiveram hoje 12 pessoas e identificaram mais de 2.500, nos protestos de agricultores ocorridos em vários pontos de Espanha, de acordo com dados do Ministério do Interior.

Os dados, recolhidos até às 19:00 (18:00 em Lisboa), foram divulgados após a reunião da comissão de acompanhamento dos protestos, e representam operações da Polícia Nacional, da Guarda Civil e dos três órgãos autónomos.

De acordo com este relatório, doze pessoas foram detidas, em comparação com duas na terça-feira.

As autoridades identificaram um total de 2.562 pessoas, em comparação com várias centenas no dia anterior, tendo ainda sido apresentadas 733 reclamações administrativas, noticiou a agência Efe.

O segundo dia de protestos em massa dos agricultores aumentou de tom e diversificou as frentes. Dos cortes de estradas de terça-feira, passou-se para bloqueios de portos como Castellón e acrescentou-se um cariz 'online', com ciberataques a 'sites' de instituições espanholas.

Os agricultores europeus, incluindo em Portugal, saíram à rua nas últimas semanas, cortando estradas com tratores e promovendo protestos de rua, para exigir a flexibilização da Política Agrícola Comum (PAC) e mais apoios para o setor, ações que já levaram alguns governos a adotar novas medidas.

Também a Comissão Europeia cedeu perante as reivindicações dos agricultores europeus, com a presidente do executivo comunitário, Ursula von der Leyen, a anunciar na terça-feira que vai retirar a proposta da instituição visando reduzir para metade o uso de pesticidas na agricultura até 2030, peça central da legislação ambiental europeia.