O antigo presidente do Governo Regional, Alberto João Jardim, defende que o Congresso do PSD/Madeira deve ser convocado já, com carácter extraordinário.

Através da sua conta na rede social X (antigo Twitter) diz ser "necessário andar depressa face iminência de eleições; assentar terminado o ciclo político do grupo “renovação” e eliminar os divisionismos e os estragos que o dito grupo produziu".