PAN mantém acordo com o PSD que garante estabilidade

“Continuamos a manter a nossa posição de garantia de estabilidade parlamentar e governativa. Há a possibilidade de haver um novo quadro governativo, com um novo programa e um novo orçamento", afirmou Mónica Freitas, no final da audiência com o Representante da República.

A deputada do PAN foi confirmar a Ireneu Barreto que o seu partido mantém o acordo de incidência parlamentar com o PSD e que viabilizará um próximo governo regional.

“Num momento em que continuamos a viver alguma instabilidade ao nível do país é importante dar alguma estabilidade às pessoas", afirmou.

Sobre a "revisão do acordo" com o PSD, confirmou a exclusão da Estrada das Ginjas e do teleférico do Curral das Freiras de um novo orçamento regional. O primeiro projecto está suspenso e o segundo em investigação.

Mónica Freitas confirmou que o seu interlocutor, no PSD, é o líder parlamentar, Jaime Filipe Ramos, porque o acordo "é de incidência parlamentar".

Para o PAN também é importante que não integrem o próximo governo pessoas envolvidos no processo em investigação.