Sá e Cunha continua a afirmar que diamante encontrado "não vale nada"

Eu tenho razões para supor que aquilo [diamante encontrado no gabinete de Pedro Calado na CMF] não vale nada como vos disse, admito ser contrariado, mas isso é uma coisa que se tem de esperar para ver. Advogado Paulo Sá e Cunha

O mandatário de Pedro Calado, - confrontado com a notícia da CNN Portugal -, reafirmou esta quarta-feira, 7 de Fevereiro, que o diamante encontrado no gabinete do ex-presidente da Câmara Municipal do Funchal é "sintético" e com "valor desprezável".

Diamante encontrado no gabinete de Pedro Calado terá sido avaliado em 50 mil euros Notícia está a ser avançada pela CNN Portugal evocando uma avaliação feita pela Imprensa Nacional Casa da Moeda

Paulo Sá e Cunha admitiu, contudo, "poder rever o que disse", vincando que "há diamantes sintéticos de elevada qualidade que valem muito menos do que os diamantes naturais".

O advogado atentou ainda que para distinguir um diamante sintético de um natural é necessário fazer perícias "em determinados laboratórios certificados para o efeito", afirmando que "a Casa do Moeda não tem competência para tal".

A 31 de Janeiro, Paulo Sá e Cunha dava conta que o diamante encontrado no escritório de Pedro Calado na Câmara Municipal do Funchal é um objecto produzido numa fábrica da Madeira com valor "desprezível" tendo em conta que é "sintético", dizendo que o objecto foi oferecido durante uma visita oficial à empresa produtora na Zona Franca da Madeira.

O primeiro interrogatório judicial de Pedro Calado "está em curso e continua a decorrer a bom ritmo". As diligências de hoje terminam às 17 horas, o que leva a que a inquirição tenha continuidade amanhã.