Desfile do 'Carnaval Solidário' adiado devido às condições meteorológicas adversas

Face às condições meteorológicas adversas previstas para a tarde de amanhã, a Associação Garouta do Calhau revela que a realização do desfile do 'Carnaval Solidário' será adiada para o dia de 16 Fevereiro, com início às 14h30 em frente à Sé.

O cortejo e espectáculo contarão com a presença de aproximadamente 600 foliões, provenientes de diversas instituições de cariz social.