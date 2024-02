Autarquia condena "aproveitamento político" em torno das obras da nova bomba de gasolina do Caniço

Em virtude da manifestação ocorrida ontem junto às obras da nova bomba de gasolina do Caniço, a Câmara Municipal de Santa Cruz condena o "aproveitamento político em torno de um investimento que cumpre todos os preceitos legais e que reúne os pareceres favoráveis e a aprovação do Governo Regional, sustentado pelo partido de um dos integrantes da manifestação, no caso o antigo vereador, Brício Araújo".

"Apesar do aproveitamento político em torno desta questão e da tentativa de colocar a Câmara de Santa Cruz no centro da polémica, esclarecemos que à autarquia apenas compete as licenças de construção, já que a actividade que ali irá decorrer, e que preocupa a população, foi aprovada pela Direcção Regional de Transportes e Equipamentos, ou seja pelo Governo Regional. Quer isto dizer que o que preocupa a população não é a área edificada por nós aprovada, mas sim a actividade que ali irá ter lugar, aprovada pelo Governo Regional", diz a autarquia através de um comunicado.

Refere ainda, "em abono da verdade, que os pareceres positivos que foram dados pelo Governo Regional à actividade da bomba de gasolina naquele local estão sustentados por legislação regional que considera segura a implantação daquele tipo de actividades junto a habitação ou outros equipamentos, desde que cumpridas todas as regras, como estão previstas no projecto em apreço".

"Essas regras e essa legislação foram aprovadas pela Assembleia Legislativa da Madeira em 2014, organismo onde são deputados os representantes políticos que ontem promoveram a manifestação com acusações à Câmara de Santa Cruz", acrescenta o mesmo comunicado.

Diz igualmente que "o folclore político e a tentativa de lançar alarme infundado na população partiu dos maiores responsáveis pela existência, pelo licenciamento e pelas regras inerentes à actividade das bombas de gasolina".

Todos a tentarem culpar quem apenas licenciou a construção, se bem que fundamentada em pareceres técnicos e em legislação que garante que todo aquele investimento cumprirá as regras, não representará ameaça para ninguém e terá um cuidado paisagístico exemplar". Câmara Municipal de Santa Cruz

Ou seja, conforme fez questão de referir a autarquia, "sobre segurança a população nada tem a temer, mas já sobre aproveitamentos políticos e falsos ‘amigos’ do povo, todo o cuidado é pouco".

Por fim, salienta que "a maioria das bombas de gasolina já existentes estão integradas junto a núcleos habitacionais e outros equipamentos".