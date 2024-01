PS não retira moção de censura e pretende debate no dia 7 de Fevereiro

O PS não retirou a Moção de Censura ao Governo Regional de Miguel Albuquerque, nem tenciona fazê-lo. Isso mesmo garantiu, nesta manhã, o presidente do grupo parlamentar socialista.

Victor Freitas acrescenta que, nem só a Moção de Censura não foi retirada como o o PS pretende que sejam cumpridos os prazos regimentais e a mesma seja debatida e votada no dia 7 de Fevereiro, como previsto.

A posição do grupo parlamentar do PS ainda não está enquadrada com os desenvolvimentos que podem sair da reunião de Miguel Albuquerque com Ireneu Barreto, marcada para daqui a meia hora, no Palácio de São Lourenço.