Nova temporada musical no jardim Monte Palace Madeira arranca a 10 de Fevereiro

O Monte Palace Madeira – Jardim Tropical divulgou, hoje, a sua programação musical para Fevereiro de 2024, antevendo também um ano 'cheio' em termos de actuações musicais.

O início da temporada coincide com a época festiva do Carnaval, com a apresentação de "um cartaz que inclui folclore, pop / rock e solos de saxofone", intercalados entre os dias 10 e 16 de Fevereiro.

A forte aposta incide na produção musical madeirense, dando a conhecer ao visitante o que de melhor se faz na Região, ao nível da música, aproveitando o cartaz carnavalesco e a natural afluência de turistas à Ilha da Madeira.

Nesta primeira temporada o folclore será representado pelo Grupo MonteVerde, com actuações nos dia 10 e 11 de Fevereiro. Os dias seguintes (12 a 14) ficarão a cargo de Tiago Sena Silva Duo e os últimos dois dias serão preenchidos com as saxofonistas Mariana Ornelas e Ana Irene Rodrigues, que actuam, respectivamente, a 15 e 16 de Fevereiro.

As actuações decorrerão em frente ao lago principal, aproveitando o anfiteatro natural desta zona do Jardim, com início às 12h30 e duração estimada de uma hora.

Dando continuidade à programação musical, o Monte Palace Madeira – Jardim Tropical, apresentará brevemente o cartaz para a Páscoa, com actuações compreendidas entre os dias 21 a 31 de março.

A partir de 1 de Abril a temporada de música será diária, prolongando-se durante os próximos sete meses. Incluirá novos artistas e grupos, com diversos géneros musicais, com actuações de folclore, orquestra de bandolins, fado, solos de saxofone e violino, tunas académicas, pop/ rock, entre outras.

"A definição de uma extensa temporada musical no Monte Palace Madeira, além de proporcionar um crescendo de oferta cultural no Jardim, visa ainda promover os artistas e grupos regionais, junto do público nacional e internacional", salienta a organização em comunicado de imprensa.

Refira-se que o acesso aos concertos está incluído na aquisição do ingresso para visitar o Monte Palace Madeira – Jardim Tropical, aberto ao público todos os dias do ano (excepto 25 de Dezembro), entre as 09h30 e as 18 horas.