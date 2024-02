Madeirenses já pediram 2.300 auto-baixas médicas

Emissão de certificados por incapacidade temporária também tem crescido, sobretudo desde Maio de 2023, quando surgiram as auto-declarações por doença, atingindo valores recorde em Janeiro. USAM atribui ‘corrida’ às baixas à escassez de mão-de-obra e à sobrecarga de trabalho sobretudo nos sectores da construção, comércio, hotelaria e restauração. É esta a notícia que faz manchete na edição do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta quinta-feira, último dia de Fevereiro.

O destaque fotográfico diz respeito à BTL. 40% do ano é festa na Madeira. Região aproveitou o primeiro dia de Bolsa de Turismo de Lisboa para agradecer aos continentais o "sinal de grande portugalidade no Atlântico" e para piscar o olho ao mercado nórdico.

Outros destaques:

Manuel António avança com embalo de C.ª de Lobos. Lista do ex-secretário do Ambiente e Recursos Naturais integra nomes de antigos e novos apoiantes. Albuquerque considera que a condição de arguido não fragiliza a sua candidatura e diz lidar bem com concorrência à liderança do PSD-M.

"Novo regime deverá clarificar requisitos de acesso" Presidente da SDM espera que Bruxelas crie condições para manter a competitividade do Centro Internacional de Negócios da Madeira que voltou a crescer em 2023. Sistema fiscal próprio para a Região domina agenda política sem unanimidade dos partidos.

E, por fim, DJ Padre Guilherme nas Festas de São Vicente. Grupo Café de Teatro revela mudança estratégica radical nas propostas de animação para a Madeira.

