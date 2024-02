Museu de Arte Sacra aborda ícones doados por D. Teodoro de Faria

O Museu de Arte Sacra do Funchal promove uma conferência com a Iconógrafa, Irina Curto, desenhadora, pintora e restauradora de ícones, na sexta-feira, 23 de Fevereiro, para abordar o "legado do Bispo Emérito do Funchal D. Teodoro de Faria".

Em análise estarão os ícones, em exposição no Museu desde 6 de Janeiro de 2024, de uma doação de D. Teodoro de Faria, Bispo Emérito do Funchal.

A conferência abarcará as vertentes cultural, teológica, histórica e sociológica, permitindo outros diálogos.

A participação na sessão tem um custo de cinco euros por pessoa com uma visita guiada ao novo núcleo de ícones, na torre do Museu de Arte Sacra incluída. As inscrições podem ser feitas até às 13 horas de 23 de Fevereiro, na recepção do Museu, pelo telefone: 291 228 900 ou por e-mail [email protected]

De tradição crista ortodoxa eslava, os ícones são, em si mesmos, testemunhos de Cultura, de Fé e de Arte, mas também revelam uma dinâmica histórica vivida ao longo de séculos. São documentos da história, tendo uma capacidade de comunicação através da arte, quer no seu âmbito imanente, quer no domínio espiritual. Museu de Arte Sacra

Irina Marcelo Curto é detentora de um vasto currículo: fez exposições em Moscovo (2008), em Vicenza (na Feira Internacional de Vicenza, 2009), em Lisboa (no Convento dos Cardaes, 2010) e em Viena d´Áustria (na Catedral de S. Nicolau, 2012). É membro da Fundação Internacional de Arte & Sociedade de Arte de Moscovo.

Mais recentemente, em Portugal, foi consultora científica da exposição “O Triunfo da Ortodoxia”, no Centro Cultural de Cascais, em 2015, e foi responsável, em 2015-2016, pela investigação e catalogação e, em 2016, pelo restauro do Legado Vieira da Fonseca, no Museu Condes de Castro Guimarães, em Cascais.

Fez assessoria de investigação científica na preparação da exposição no Museu de Arte Sacra do Funchal da coleção de ícones russos do Bispo Emérito D. Teodoro de Faria, inaugurada em 18 de outubro de 2018, Dia Nacional dos Bens Culturais da Igreja. Foi curadora, juntamente com o Professor Vítor Serrão, da exposição – “Sob o manto de Nossa Senhora. Coleções de arte russa em Portugal”, inaugurada em 21 de setembro de 2019, no Museu de São Roque em Lisboa e, em 30 de novembro de 2019, no Museu Nacional Grão Vasco, em Viseu.