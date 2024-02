“Quem quiser dar a cara que dê agora” desafia Albuquerque

Miguel Albuquerque justifica o prazo apertado para as eleições no PSD-M como única forma de garantir a eleição da nova direcção antes do dia 24 de Março, data a partir da qual o presidente da República pode tomar decisão sobre o futuro da actual governação regional.

Desafia também possíveis adversários a assumirem a candidatura à liderança do PSD-M.

“Não pode haver é reservas mentais nem dúvidas. O processo eleitoral está aberto. É um processo democrático, é um processo que cumpre os estatutos e portanto, eu dou a cara. Quem quiser dar a cara que dê agora. Não é para depois haver recriminações à posteriori”, reagiu à margem de visita a empresa no Parque Empresarial da Ribeira Brava.

Desvaloriza por isso os timings definidos, não só porque não viola os Estatutos, como entende ser o melhor naquilo que diz ser “uma estratégia para o partido”.

Definir a nova direcção antes de 24 de Março é para Albuquerque “uma questão de responsabilidade” num partido que é “liderante”, sublinha.

Reforça que o PSD-M “não é um partido para desfile de egos. Quem está à espera no sofá é melhor se manifestar agora. Não há nenhuma desculpa para não irem agora a eleições. Não arranjem desculpas por que não há desculpas nenhumas. O processo eleitoral está aberto”.