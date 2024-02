"A educação tem um potencial transformador insuperável", diz o PAN

Os candidatos às eleições legislativas nacionais, nomeadamente Marco Gonçalves e Henrique Andrade, estiveram ontem reunidos com a Associação Nacional de Professores - secção da Madeira, onde foram apresentar e debater as propostas do PAN no âmbito da educação.

"De tal encontro resultou que efectivamente as medidas apresentadas no Programa de Governo PAN, correspondem às expectativas desta associação, com o reconhecimento que o mesmo é abrangente e olha para a educação e a escola de uma forma global, tendo em consideração os problemas que ao nível nacional ainda se encontram para resolver", revela o partido através de uma nota de imprensa.

Dessas medidas destacaram-se a recuperação progressiva do tempo integral de serviço congelado dos professores, a criação um mecanismo para aumentar os vencimentos nos escalões de entrada à profissão como forma de incentivar a entrada dos mais jovens na carreira docente, a revogação da legislação que impõe quotas nos processos de avaliação dos/das docentes e não docentes, assegurar a aposentação sem penalizações ao fim dos 40 anos de serviço, garantir a integração de todos os docentes no Regime Previdência da Caixa Geral de Aposentações, pugnar pela não municipalização de recursos humanos". PAN

Isto, dentro de um programa mais amplo que visa colocar o estudante no centro da aprendizagem e valorizar os profissionais, tendo como objectivo aumentar o investimento público na educação, por forma a assegurar que atinge o valor de 6% do PIB nacional no final da legislatura". PAN

"Para o PAN a educação tem um potencial transformador insuperável, sendo o principal motor do combate à discriminação e da promoção da igualdade entre todos e todas, isto começando nas creches até ao ensino superior, que se quer de qualidade e acesso a todos/as, apresentando um programa eleitoral nesta matéria com medidas que respondem aos anseios de toda a comunidade educativa”, concluiu o candidato n.º 3 da Lista do PAN, Henrique Andrade, no final do encontro.