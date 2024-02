Cibersegurança debatida hoje na escola da APEL

A APEL recebe esta quinta-feira, 29 de Fevereiro, pelas 10 horas, no auditório da escola, o VII Encontro Regional SeguraNET: 'Engenharia Social I Navegação Defensiva', uma iniciativa que pretende sensibilizar as escolas e a comunidade educativa para as questões da cibersegurança.

O evento, organizado pela equipa da Direcção de Serviços de Tecnologias e Ambientes Inovadores de Aprendizagem, pretende promover uma utilização crítica, responsável e segura da Internet, dos dispositivos móveis e dos ambientes virtuais, ao mesmo tempo que incentiva para a reflexão do tema da engenharia social e a forma como esta é utilizada no contexto do mundo digital, dando destaque às medidas que podem ser tomadas e implementadas para reforçar a promoção de uma 'navegação defensiva'.

Pelas 10h15 Lígia Azevedo, da equipa de Recursos e Tecnologias Educativas, da Direcção Gral da Educação, vai abordar o tema da 'Cidadania Digital'. Cerca de 30 minutos depois, Luís Gaspar, director de Serviços de Tecnologias e Ambientes Inovadores de Aprendizagem, da Direcção Regional de Educação, falará sobre a 'Engenharia Social | Navegação Defensiva'.

O encontro, dirigido à comunidade educativa, contará com a presença do secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, assim como de Lígia Azevedo, da equipa de Recursos e Tecnologias Educativas da Direção-Geral da Educação, Marco Gomes, director regional de Educação e de Luís Gaspar, director de Serviços de Tecnologias e Ambientes Inovadores de Aprendizagem

Mas há mais eventos a ter em atenção hoje na Região. Tome nota:

9h00 - Reunião ordinária da Câmara Municipal de Santa Cruz;

9h30 - Reunião da Câmara Municipal do Funchal;

15h00 - Reunião de Câmara da Ribeira Brava;

16h00 - Apresentação da 2.ª edição da iniciativa 'Basquetebol na Cidade', no Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal;

17h00 - Conferência 'Levadas e Moinhos de Água na Madeira', no Centro de Estudos de História do Atlântico - Alberto Vieira;

19h00 - Concerto 'Brianna Éden' de Geranium Trio, no Teatro Municipal Baltazar Dias;

Agenda Política

10h00 - Romaria da Alternativa 21 no Mercado dos Lavradores;

11h00 - Iniciativa da CDU sobre os serviços de comunicação e telecomunicações na Avenida Zarco;

15h30 - Iniciativa de campanha do PTP na Universidade da Maodeira;

16h30 - Acção política sobre a educação, do PPM Madeira, na Escola Liceu Jaime Moniz;

16h30 - PS-Madeira visita o Aeródromo de Manobra n.º3 da Força Aérea Portuguesa;

18h30 - Acção política do PAN na zona da Ajuda;

19h00 - Iniciativa política do Bloco de Esquerda no Palácio da Justiça;

EFEMÉRIDES

Principais acontecimentos registados no dia 29 de Fevereiro e Dia Mundial das Doenças Raras:

1792 - Nasce o compositor italiano Gioacchino Antonio Rossini, nome essencial da ópera da primeira metade de 800, autor de "O Barbeiro de Sevilha".

1808 - Napoleão Bonaparte toma a cidade de Barcelona.

1872 - Tentativa de assassínio da rainha Vitória.

1908 - A Câmara dos Deputados é dissolvida e são marcadas novas eleições gerais em Portugal para o dia 05 de Abril.

1916 - Grande Guerra 1914-1918. As autoridades alemãs ordenam a destruição dos navios mercantes das nações inimigas.

2000 - A Cruz Vermelha lança uma campanha internacional de solidariedade com as 150 mil famílias do Sul de Moçambique, afetadas pelas cheias.

2012 - O Instituto de Seguros de Portugal autoriza a fusão das seguradoras do Grupo Caixa Geral de Depósitos, Império Bonança e Fidelidade Mundial.

2016 - O Governo Português formaliza a candidatura de António Guterres a secretário-geral das Nações Unidas.

2020 - As autoridades de saúde da Região Autónoma da Madeira validam o primeiro caso suspeito de infecção pelo novo coronavírus.

Este é o sexagésimo dia do ano. Faltam 306 dias para o termo de 2024.

