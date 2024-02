Educação realizou 120 acções para a Segurança e Prevenção de Riscos desde Setembro

Entre Setembro de 2023 e Fevereiro de 2024, a Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia (SRE) promoveu 120 acções no âmbito do projecto Educação para a Segurança e Prevenção de Riscos.

Durante o corrente ano lectivo, têm sido efectuados vários simulacros de situações de incêndio e sismos nas escolas da Região Autónoma da Madeira (RAM) com o objectivo de testar as equipas de emergência e os procedimentos previstos no Plano de Emergência para os diferentes cenários.

Foram realizados, até à data, 42 simulacros de incêndio e testados procedimentos de sismo em 85 escolas. A Secretaria da Educação descreve que "a comunidade escolar tem mostrado um compromisso de responsabilidade na participação e boas práticas nos procedimentos de emergência, assim como constatado pelos técnicos que acompanham a execução destas iniciativas".

Esta segunda-feira, 26 de fevereiro, foi treinada uma situação de incêndio na cozinha no Infantário Donamina, no Funchal. As cerca de 85 crianças e 23 adultos "cumpriram com rigor os procedimentos planeados e a escola foi evacuada rapidamente", revela a tutela.

A corporação dos Bombeiros Voluntários Madeirenses foi chamada à escola após a chamada para o 112, tal como numa situação real, onde treinaram a abordagem ao foco de incêndio (virtual, feito com máquina de fumo), e executaram todos os procedimentos até a escola voltar a estar em segurança.