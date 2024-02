Uma tinta verde que marca a campanha

Bom dia. Eis as principais notícias do dia, que estão impressas nos jornais diários e revistas semanais nacionais, neste último dia de Fevereiro, dia aliás que se repete só daqui a 4 anos...

Na revista Visão:

- "10 cidades com encanto. Ideias de viagens com boas ofertas de museus, património, passeios e restaurantes - para conhecer o País... antes de ir a votos"

- "Eleições. Na estrada com Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro"

- "Lisboa. O fim do Bairro Alto dos jornais"

- "Maria Teresa Horta. A história da desobediente militante"

Na revista Sábado:

- "Deprimidos, ansiosos e solitários. A pandemia da saúde mental dos jovens"

- "Entrevista: 'Tenho muitas dúvidas de que Montenegro seja um bom PM' [André Ventura]"

- "Eleições. As vidas cruzadas dos líderes de PS e PSD em 24 histórias"

- "Entrevista de vida a Lídia Franco: 'Fui despedida por não ir ao 'castigo' com um chefe'"

- "Palácio no Saldanha, em Lisboa, é joia da coroa. Familiares de construtor civil lutam por herança de Euro50 milhões"

No Correio da Manhã:

- "Ivo quer novo julgamento. Condenado em Santarém pelo acidente que matou Sara [Carreira]"

- "Ataque a Montenegro marca campanha. Líder do PSD apresentou queixa contra ativistas do clima"

- "Algés. Idosa tem alta médica e chega a casa morta"

- "Portimão. Nobel da Química roubado no Algarve"

- "Todos presos. Polícia procura mandantes de ataque a Villlas-Boas"

- "Sporting-Benfica. Dérbi na Taça mede pulso a rivais"

- "St. Clara-FC Porto. Dragão focado nos Açores sem esquecer o clássico"

- "Na Católica. Curso de António Costa tem propinas de 1800 euros"

- "Violência. 6 homicidas de mulheres já tinham cadastro"

No Público:

- "Sete unidades locais de saúde deixam de fazer cirurgias ao cancro da mama"

- "Sondagem. Seis pontos separam AD e PS e voto útil perde força"

- "Eleições. Ataque com tinta verde volta a pôr AD no centro da campanha"

- "Entre unicórnios e grilos, Pedro Nuno à vontade em empresas"

- "Referendo ao aborto não está em nenhum programa"

- "Escolas em Lisboa. Nuno Gonçalves e D. Luísa de Gusmão estão a cair aos bocados"

- "Euribor trava descida. Prestação da casa só recua nas taxas a três e seis meses"

- "Desfile da Dior. A moda torna-se armadura e quer proteger as mulheres"

No Jornal de Notícias:

- "Teste do pezinho permite identificar 150 casos de doenças raras num ano"

- "Lojas âncora fecham portas na Baixa do Porto. Senhorio não renovou contrato com Fnac e C&A, que deixam edifício Palladium no verão"

- "Legislativas 2024. Ataque com tinta a Montenegro ofuscou polémica do aborto"

- "O país pergunta. Partidos respondem sobre trabalho"

- "Empresas. Investimento internacional escapa à região Norte"

- "Propinas. Vistos dificultam devolução a estudantes estrangeiros"

- "Mobilidade. Será possível conduzir camiões aos 17 anos"

- "Gyokeres e Rafa levam esperança ao relvado. Goleadores são trunfos de Sporting e Benfica na final da Taça de Portugal"

No Diário de Notícias:

- "Banco de Portugal. Grande Lisboa absorve mais de metade do investimento estrangeiro"

- "Putin. A tentação de incluir a anexação da Transnístria no discurso anual aos deputados"

- "Mais de 600 mil com doenças raras esperam há anos por um 'plano' que é 'urgente'"

- "IVG. AD não menciona o aborto no programa, mas propostas de 2015 ensombram o debate"

- "Polémica. Psicólogos arrasam lei contra 'terapias de conversão' sexual"

- "Função Pública. Emprego no Estado aumenta à boleia das contratações na TAP e na Saúde"

- "EUA. Troca de culpas irá marcar visita de Biden e Trump à fronteira"

- "Taça. Se um diz mata, outro diz esfola. Por que Gyokeres e Rafa são tão decisivos"

- "Onde estava há 50 anos. Francisco Cantanhede, professor de história"

No Negócios:

- "Uma criptomoeda pela sua íris. A febre da Worldcoin"

- "Coloca o olho numa máquina e recebe 10 tokens. Saiba o que é e conheça os riscos associados a esta oferta que está a gerar filas nos 'shoppings'"

- "Indústria preocupada com juros, salários e geopolítica"

- "Vanguard instala mais duas fábricas em Esposende"

- "Mangualde produz comerciais elétricos a partir de outubro"

- "Unidades de saúde e hospitais agravam prejuízos em 18%"

No O Jornal Económico:

- "Ataque climático a Montenegro pode beneficiar campanha da AD"

- "'Buraco' nos hospitais do SNS aumentou 162 milhões num ano"

- "El Niño impactou as contas da EDPR em 178 milhões em 2023"

- "Kozowood investe 50 milhões de euros em fábrica de casas em madeira"

- "'2024 será um ano excelente no investimento estrangeiro', Filipe Santos Costa, presidente do AICEP"

- "Resultados da EDP e estimativa mensal do emprego. Topo da Agenda"

- "Pharol reduz administração de seis para três elementos no novo mandato 2024-2026"

No Record:

- "Sporting-Benfica. Tinta verde ou vermelha. Rivais colados na Liga têm tira-teimas na Taça"

- "Santa Clara-FC Porto. Taremi com clássico à vista"

- "Operação Zelador. Detidos em preventiva"

- "Fórmula 1. Verstappen procura o tetra"

No A Bola:

- "Sporting-Benfica. Choque frontal. Sporting e Benfica jogam primeira mão da meia-final da Taça"

- "Santa Clara-FC Porto. Jogo arranca aos 27' com 0-0 e o V. Guimarães à espera"

- "Fórmula 1. O circo está de volta no Bahrein e Verstappen é alvo a abater"

- "Inglaterra. Assistência de Bruno Fernandes apura Manchester United na Taça"

- "Itália. Adversário do Sporting goleado pelo Inter"

E no O Jogo:

- "Sporting-Benfica. Jogão sem medo. Amorim quer dominar, Schmidt não receia o calendário"

- "Santa Clara-FC Porto - Toda a pressa em pouco tempo"

- "Conceição espera ganhar nos 63 minutos que faltam dos quartos-de-final para evitar prolongamento"

- "Contas. Venda de Otávio no topo das mais-valias"

- "Andebol. Viagem à Polónia reserva mata-mata. Champions. Dragões vencem Celje [32-30] e decidem apuramento na última jornada"

- "III Conferência O Jogo debateu desporto sénior como fator de bem-estar físico e psicológico. Exercício é o melhor medicamento"