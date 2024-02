Testemunhas de Jeová promovem dois eventos

No próximo mês de Março as Testemunhas de Jeová vão iniciar uma campanha para convidar os madeirenses para dois eventos especiais.

No domingo, dia 24 de Março, "milhões de Testemunhas de Jeová em todo o mundo comemorarão a morte de Jesus Cristo, uma observância que o próprio Jesus instituiu nos Evangelhos", refere nota enviada.

Outro evento diz respeito à discussão do tema 'Ressurreição – A Vitória Sobre a Morte!'. a decorrer nos Salões do Reino locais, no fim-de-semana de 16 e 17 do mesmo mês.