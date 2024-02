Victor Freitas desafia Montenegro a vir à Madeira em campanha

O líder parlamentar do PS fez a intervenção de abertura na sessão plenária de hoje, começando por recordar as várias situações em que Luís Montenegro visitou a Madeira, em campanha para a liderança do partido, na festa do Chão da Lagoa e na campanha para as eleições regionais. Agora, desafia o líder nacional do PSD a vir à Madeira, em campanha, porque se não fizer estará a retirar a confiança política a Miguel Albuquerque.

Victor Freitas também pergunta se o PSD vai manter, para as eleições regionais, o critério de excluir das listas de candidatos todos os que tiverem "problemas na justiça".

O deputado socialista também fez referência às afirmações de Alberto João Jardim que fez um apelo ao autonomistas do seu partido para "acabar com estas cenas patetas e patéticas" e afastar "espectros políticos" que vagueiam pela Região. "O que tem o PSD a dizer sobre isto", pergunta.

Victor Freitas elogiou a decisão do Representante da República de manter o Governo Regional em gestão e permitir que, a partir de 24 de Março, o Presidente da República possa dissolver a Assembleia Legislativa e convocar eleições regionais.

O deputado criticou a "chantagem" do PSD ao Representante ao não permitir a aprovação do Orçamento Regional e provocar grandes dificuldades aos madeirenses.

Também rejeitou as acusações de que terá sido o PS a fazer as denúncias anónimas que levaram à investigação do Ministério Público, referindo que foi Gil Canha que as fez e já assumiu.

Comentando a evolução do processo, lembrou que Pedro Calado se afastou de todos os cargos, o que constitui um "xeque-mate a Miguel Albuquerque" que não teve o mesmo comportamento.