Bitcoin não é “moeda mágica na internet”

Os desafios das criptomoedas estarão em debate no Funchal, de 1 a 3 de Março, num evento inédito que junta especialistas internacionais e seguidores da Bitcoin como “verdadeira base para a troca de valor em todo o mundo”. O promotor André Loja quer desmistificar o novo futuro digital e tornar a Madeira numa referência em tecnologia e qualidade de vida. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta terça-feira, 27 de Fevereiro.

O maior destaque gráfico da primeira página vai para a notícia: "Região já pode certificar casas a custos controlados". Equiparação da IHM ao IHRU, já oficial, permite acelerar a construção de habitação financiada pelo PRR. Pedro Fino ressalva importância de desburocratizar procedimentos. Ainda neste tópico a Madeira é a região do país onde mais sobem os preços das casas. Estrangeiros são já 45% da procura de imóveis no Funchal.

"Apoio condicionado à transparência" é outro dos temas que merece destaque de capa nesta edição. A generalidade das candidaturas reconhece mais-valias ao Centro Internacional de Negócios da Madeira mas exige garantias.

"TAP pode ficar com o monopólio da Madeira" é a notícia que 'fecha' a primeira página de hoje. Novo modelo do subsídio social de mobilidade está a desencorajar as ‘low-cost’ de manterem a operação na Região. Consultor de aviação teme retrocesso na liberalização da linha.

Tudo isto e muito mais poderá ler esta terça-feira no seu DIÁRIO em papel ou através da versão e-paper, que poderá subscrever de forma rápida aqui:

Como sempre poderá acompanhar toda a actualidade informativa através da nossa aplicação ‘mobile’, que pode descarregar confortavelmente através da ‘PlayStore’ ou ‘APP Store’, introduzindo para tal no motor de busca o seguinte: dnoticias.pt.

Pode também visitar o nosso ‘site’ ou fique a par de tudo o que se passa na sua freguesia em freguesias.dnoticias.pt. Já o melhor do lifestyle está em d7.dnoticias.pt.

Nas nossas redes sociais a informação é sempre actualizada:

Diário de Notícias Madeira [www.dnoticias.pt] Diário de Notícias Madeira [www.dnoticias.pt], Funchal. 367.072 vind-ik-leuks · 8.035 personen praten hierover. Mais Madeira do que nunca... http://www.dnoticias.pt

É ainda possível acompanhar esta jornada informativa através da TSF-Madeira:

Tenha um excelente dia e boas leituras com o seu DIÁRIO.