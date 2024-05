Novo navio da Cunard escolhe Funchal para primeiro cruzeiro e será recebido terça-feira em festa

O mais recente navio da companhia Cunard, o ‘Queen Anne’, vai estrear-se na Madeira na próxima terça-feira. O navio de cruzeiro, que navega com cerca 2.600 passageiros e 1.000 tripulantes a bordo, está a cumprir a sua primeira viagem comercial. Deve chegar ao Funchal pelas 07h00, numa escala que acontece 20 anos depois da primeira passagem pela capital madeirense do ‘Queen Mary 2’, que na altura era o maior navio de cruzeiros do mundo. Nesse dia 15 de Janeiro de 2004, a cidade parou para acompanhar a chegada daquele paquete e o cais do Funchal encheu-se de curiosos e entusiastas, para assistir àquela que foi também a primeira escala oficial da viagem inaugural do navio.

Agora, duas décadas depois, e mesmo habituada a navios de grande porte e às visitas frequentes dos outros membros da frota da Cunard, a Madeira também não ficará indiferente à chegada do ‘Queen Anne’. O navio chega de Southampton e vai pernoitar no Funchal. A partida está agendada para o dia seguinte, quarta-feira, pelas 17h00, com destino a Lanzarote. O agenciamento do navio está a cargo da Blatas, Lda (Blandy Shipping), agente de navegação da Cunard desde 1905. O primeiro registo de uma escala de navio cruzeiro da Cunard na Madeira remonta a esse ano, com a escala do ‘Caronia’, que ficou fundeado na baía do Funchal, na altura já agenciado pela Blandy.

À chegada, os passageiros serão recebidos por um grupo de folclore regional e uma equipa de carreiros do Monte, com os tradicionais carros de cesto. O Clube de Entusiastas de Navios (CEN) organizou uma exposição fotográfica que recorda as anteriores visitas ao Funchal de cruzeiros da Cunard, a qual será inaugurada nesse dia. A exposição começará por ficar patente na Gare Marítima da Madeira, não estando posta de parte a hipótese de ser depois instalada noutro local da cidade. À saída, o ‘Queen Anne’ vai receber o tradicional baptismo, realizado pelo rebocador ‘Ponta do Pargo’ da Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira (APRAM). Antes, pelas 10h00, a presidente do conselho de administração da APRAM, Paula Cabaço, vai entregar uma placa alusiva à escalada inaugural à capitã Inger Klein Thorhauge, que é a primeira mulher a comandar um navio da Cunard.

“A Madeira e a Cunard têm uma ligação especial. O ‘Queen Mary 2’ fez aqui a sua escala inaugural, e agora, 20 anos depois, o ‘Queen Anne’ dá-nos a mesma honra, o que revela a importância e notoriedade do nosso porto para a indústria dos cruzeiros”, destaca Paula Cabaço, adiantando que nas últimas duas décadas os navios da Cunard efectuaram 112 escalas, transportando perto de 205 mil passageiros. “O ‘Queen Elizabeth’ e o ‘Queen Victoria’ são presenças habituais na passagem de ano na Madeira, e para a deste ano já está confirmada a vinda do ‘Queen Anne’”, acrescenta a responsável pela autoridade portuária regional.

Construído nos estaleiros italianos da Fincantieri e lançado ao mar no passado dia 24 de Abril, o ‘Queen Anne’ tem capacidade para transportar 2.996 passageiros e 1.225 tripulantes. É o navio número 249 da Cunard, e o quarto da frota actual. Foi baptizado em honra da rainha Ana, que governou o Reino Unido entre 8 de Março de 1702 e 1 de Maio de 1714. É o segundo maior navio da companhia, com 323 metros de comprimento, só ultrapassado pelo ‘Queen Mary 2’ (345 metros), que continua a ser o mais antigo da frota da Cunard. O ‘Queen Anne’ é, contudo, aquele que tem maior capacidade de transporte, face aos 2.691 passageiros do ‘Queen Mary 2’.

A companhia conta também com o ‘Queen Elizabeth’ e o ‘Queen Victoria’, sendo a primeira vez desde 1999 que a Cunard tem quatro navios a navegar, homenageando assim todas as rainhas regentes britânicas.

É de referir que o ‘Queen Anne’ fez uma viagem inaugural reservada a convidados e à imprensa, desde Southampton (Reino Unido) até Lisboa e de volta a Southampton. Mas a actual viagem é o seu primeiro cruzeiro comercial.