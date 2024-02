José Luís Nunes solidário com Pedro Calado

A Assembleia Municipal do Funchal já começou, no Centro Cultural e de Investigação do Funchal, na freguesia de Santa Luzia, mantendo a descentralização.

Na abertura da sessão, o presidente da Assembleia, José Luís Nunes começou por recordar os acontecimentos que levaram ao pedido de exoneração de Pedro Calado.

José Luís Nunes manifestou solidariedade ao ex-presidente da autarquia e elogiou o seu trabalho.

"Que a justiça seja célere e não ridicularize o seu papel", afirmou, recordando o que foram os dias de quase "terror" que espera que "não se repitam".

Cristina Pedra, que assumiu a presidência do município, começou por referir a alteração na vereação com a entrada de Ana Bracamonte e destacou a "união" da equipa que reagiu à adversidade.

Sobre Pedro Calado, foi clara ao afirmar ter "a certeza e convicção da sua inocência".