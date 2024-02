Nacional quer vingar derrota da última jornada

O Nacional da Madeira joga, este sábado, na Choupana, com revolta. Depois da derrota sofrida na última jornada, em Santa Maria da Feira, num encontro marcado pela polémica arbitragem de Ricardo Baixinho, que motivou, inclusivamente, a aparição de Rui Alves na conferência de imprensa após o jogo, os alvinegros querem de forma decidida regressar aos triunfos.

Colados ao Marítimo, mas com menos um desafio, este embate reveste-se de extrema importância para a turma madeirense, não só para dar a volta ao tropeção da última jornada, como também para se reafirmar na luta pela subida à I Liga.

Em jogo alusivo à 23.ª jornada da II Liga, o técnico do Nacional, Tiago Margarido, fez a antevisão duelo após uma semana "de muita concentração, foco, rigor e muito trabalho".

Pretendemos dar uma resposta à derrota que tivemos na última jornada e, como nós fazemos sempre, darmos a resposta dentro de campo. Trabalhámos com afinco máximo para regressarmos rapidamente às vitórias (...) conto que a equipa esteja preparada, conto com uma equipa com uma vontade enorme de dar a resposta à derrota da última jornada e uma equipa com uma certa revolta perante aquilo que se passou. Tiago Margarido

Este será o 40.º desafio entre as duas equipas, registando-se, até ao momento, 17 vitórias para o lado madeirense e 14 triunfos para os penafidelenses. Pelo meio houve ainda oito empates. No jogo da primeira volta, o Nacional goleou o conjunto orientado por Hélder Cristóvão (4-1).

HISTÓRICO Nacional Penafiel Vitórias 17 14 Maior triunfo 4-1 3-0 Golos 55 44

O Nacional que segue em 4.º lugar, em igualdade pontual com o Marítimo (3.º também com 40), mas com um jogo a menos – a realizar a 28 de Fevereiro, em Matosinhos, diante do Leixões, relativo à 20ª jornada, adiado por falta de policiamento no Estádio do Mar. O Santa Clara é líder da competição com 49 pontos. Já o AVS segue na 2.ª posição com 46 pontos.

O duelo entre Nacional e Penafiel que se joga às 15h30 deste sábado, na Choupana. Uma partida que conta com transmissão televisiva na Sport TV 3 e relato na TSF-Madeira.

Outros eventos agendados

9h30 às 11h30 - Café Memória da Madeira dedicado ao tema 'Viver com Demência e Bem-estar' com a terapeuta ocupacional Patrícia Paquete no Centro Comunitário do Funchal (Edifício 2000);

9h20 - Rampa da Ponta do Sol;

10h00 - Campeonato Regional de Fundo e Taça da Madeira de Tripulações de Fundo no Porto do Funchal;

14h00 - 2.ª Edição da TEDxYouth@Funchal no auditório da Escola da APEL;

14h30 às 20h30 - INSUL'Arts - Teatro, Dança e Conferências no Centro Cultural John dos Passos;

16h00 - Lançamento de 'Casa Pequenina: A história do laço azul em poesia' na Praça Central do Forum Madeira;

16h00 - Jogo de andebol entre Madeira SAD e Almeida Garret (I Divisão Nacional Feminina) no Pavilhão do Funchal;

16h00 - Jogo de basquetebol entre CAB e Quinta dos Lombos (Liga Feminina) no Pavilhão do CAB;

16h30 - Marcha pela Ucrânia no Funchal com início em frente ao Teatro Municipal Baltazar Dias;

17h30 - Final Europeia do Mundial de Criação de Jogos 'Game Jam Plus' no Hotel The Views Monumental;

18h00 - Orquestra Clássica da Madeira apresenta concerto 'Novas Obras' sob a direcção do maestro convidado Pedro Amaral no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira;

20h00 - Estreia do espectáculo de teatro ‘Romeu e Julieta odeiam-se’ no Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos;

20h00 - Concerto 'Melodias e Harmonias de Machico' no Centro Cívico do Caniçal.

Iniciativas políticas

10h00 - Visita de Gonçalo da Câmara Pereira (PPM) ao Mercado dos Lavradores;

10h00 - Acções de campanha do CHEGA com o candidato Francisco Gomes no Estreito de Câmara de Lobos e Porto da Cruz;

10h30 - Iniciativa política do Bloco de Esquerda no Mercado Municipal de Câmara de Lobos;

11h00 - Iniciativa Liberal em campanha no concelho de Câmara de Lobos;

12h30 - Coligação 'Madeira Primeiro' vai até ao Porto de Pesca do Caniçal;

15h30 - PAN inicia a sua campanha eleitoral com visita à associação 'Olho-te', no Bairro da Nazaré, com a presença de Inês de Sousa Real;

15h30 - PS-Madeira promove conferência de imprensa junto à Escola de Hotelaria e Turismo da Madeira;

16h00 - CDU promove, na sua sede, debate 'Por uma nova política de cultura'.

O que já aconteceu neste dia?

1895 - Começa a Guerra da Independência de Cuba, liderada por José Marti.

1901 - A Igreja Ortodoxa excomunga o escritor russo Leon Tolstoi, autor de "Guerra e Paz".

1903 - Os EUA adquirem a base naval de Guantánamo, em Cuba.

1912 - António José de Almeida funda o Partido Evolucionista. Divide-se o Movimento Republicano.

1917 - Esboça-se o início da Revolução de Outubro, com a greve geral e a eclosão de manifestações em Petrogrado.

1920 - É constituído o Partido Nacional Socialista das Trabalhadores Alemães, o partido Nazista de Adolf Hitler, em Munique.

1936 - A ditadura do Estado Novo determina a criação do Conselho Técnico Corporativo do Comércio e da Indústria, para controlo da atividade económica.

1969 - Os EUA lançam de Cape Canaveral Air Force Station, Florida, a sonda espacial Mariner 6, destinada a Marte.

1971 - A Argélia nacionaliza as companhias petrolíferas francesas que operam no país.

1977 - O Presidente dos EUA, James Carter, reduz o auxílio à Argentina, Uruguai e Etiópia, pelas violações dos direitos humanos nestes países.

1978 - O ministro do Assuntos Sociais, António Arnault, apresenta o Serviço Nacional de Saúde. O Estado português consagra, pela primeira vez, o acesso universal aos cuidados de saúde, de acordo com a Constituição de 1976.

1983 - É inaugurado o sistema de telecomunicações Atlas, que permite as ligações directas entre Portugal, o norte de África e a Europa mediterrânica.

1988 - É fundada a Associação de Andebol da Madeira.

1991 - Guerra do Golfo. Começa a ofensiva terrestre das forças aliadas contra as tropas iraquianas no Kuwait, às 01h28, hora de Lisboa, com o avanço de um milhão de soldados e dez mil blindados.

1995 - Conferência Internacional de doadores para Angola, em Genebra. As promessas de ajuda à recuperação do país sobem a 171 milhões de dólares.

2001 - O futebolista Cristiano Ronaldo marca o primeiro golo por Portugal na II edição do Torneio Internacional de futebol Cidade de Torres Novas e Rio Maior para seleções sub-15. O avançado amplia a vantagem da seleção portuguesa sobre a da África do sul ao fazer o 2-0, em cima do intervalo, aos 40 minutos.

2003 - O presidente do Governo espanhol, José Maria Aznar, condecora com a Grã Cruz de São Raimundo de Penhafort o Comissário de Justiça e Interior, António Vitorino, como "agradecimento dos espanhóis pelos avanços dados no espaço de segurança e justiça".

2004 - O Presidente dos EUA, George W. Bush, anuncia oficialmente que defende uma proposta de emenda à Constituição proibindo o casamento entre pessoas do mesmo sexo.

2005 - José Sócrates, líder do PS, é convidado a formar Governo pelo Presidente da República, Jorge Sampaio.

2006 - Gripe das aves. O vírus H5N1 é detectado pela primeira vez na Geórgia.

2008 - Raul Castro sucede oficialmente ao irmão Fidel Castro na chefia do Estado cubano, eleito pela nova Assembleia para um mandato de cinco anos. O novo presidente de Cuba anuncia que vai avançar com uma reestruturação da Administração Pública e saúda efusivamente o presidente e as forças armadas da Venezuela.

2011 - A nave espacial Discovery entra em órbita terrestre, oito minutos e meio depois do seu lançamento na Florida, nos Estados Unidos, com seis astronautas a bordo, naquela que é a sua última missão espacial.

2016 - A FIFA anuncia que as suspensões do suíço Joseph Blatter e do francês Michel Platini foram reduzidas de oito para seis anos na sequência dos recursos apresentados por ambos na comissão de recurso da FIFA. No mesmo dia morre, aos 95 anos, Jaime Ornelas Camacho, primeiro presidente do Governo Regional da Madeira.

2022 - Começa a invasão da Ucrânia pela Rússia, com a condenação generalizada dos países do Ocidente. O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, decreta a mobilização geral da população sujeita a "recrutamento militar e reservistas" para combater a invasão russa no país.