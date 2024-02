A Madeira regressa à Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), com um stand que funde o o tradicional com o moderno, a cultura com a natureza, a tecnologia com as experiências autênticas. O objectivo? Viver a Madeira por inteiro em Lisboa.

Foram investidos 520 mil euros na presença da Madeira na BTL.

Festa da Flor em destaque no stand da Madeira na BTL