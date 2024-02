"Tenho todas as condições" garantiu Cristina Pedra em resposta ao PS sobre a sua situação na presidência do município.

"A resposta é dada pela democracia. O povo elegeu uma maioria em todos os órgãos municipais", afirmou.

"À justiça o que é da justiça, à política o que é da política", sublinhou.

Cristina Pedra garante que é "presidente do município do Funchal com todo o direito" e que o que a move "é interesse dos munícipes".