Nacional regressa às vitórias com o Penafiel

O Nacional venceu o Penafiel por 3-2 em jogo da 23.ª jornada da II Liga, encontro disputado no Estádio da Madeira. Marcou primeiro o Penafiel, aos 13 minutos, num autogolo de Paulo Vítor. O Nacional empatou aos 34 minutos por Witi. Na segunda parte, a equipa duriense voltou a colocar-se em vantagem por João Oliveira aos 54 minutos. Empatou, pouco tempo depois, o Nacional por José Gomes aos 60 minutos. O golo do triunfo do Nacional foi marcado por Danilovic, aos 67 minutos, na recarga à grande penalidade que o próprio falhou.

Com este triunfo, o Nacional sobe provisoriamente ao terceiro lugar com 43 pontos e com menos um jogo.

O Penafiel mantem o 13.º lugar com 25 pontos.