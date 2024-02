Conheça os destaques das capas dos jornais nacionais

Correio da Manhã:

- "Padre abusa de menor em adega. Pena de um ano e 11 meses de cadeia fica suspensa"

- "PSD e PS unidos para reformar a justiça"

- "Faltam dois dias. Schmidt muda na Taça a pensar no clássico"

- "Leão em silêncio com erros de arbitragem"

- "FC Porto. Conceição puxa orelhas ao plantel"

- "Fisco aumenta em 436% IMI da casa de Miguel Albuquerque"

- "Valor histórico. Millennium BCP dá lucro de 856 milhões"

- "Redes sociais tramam mulher de 'macaco'. Juíza ameaça prender Sandra Madureira"

- "Porto. Tenista russo de 17 anos encontrado morto em hotel"

- "Revolta. Lavoura protesta em Bruxelas"

- "Ensino. Conselho de Educação defende fim do 2.º ciclo básico"

- "Suspeito. Morre em contramão a fugir à polícia"

Público:

- "Exportações portuguesas para países vizinhos da Rússia disparam"

- "Legislativas 2024. Campanha eleitoral. Passos desafia Montenegro a pedir maioria absoluta"

- "Partidos unidos na necessidade de 'consenso' na Justiça"

- "Idosos: falta um 'discurso para as próximas gerações'"

- "Ensino. Professores a dar aulas no privado caem 9% em 10 anos"

- "Pobreza e exclusão. Muitos sem-abrigo, reclusos e migrantes são ignorados"

- "Imposto do selo. Grandes empresas perdem ação contra o fisco"

- "Expo Osaka. Contestado 'pavilhão japonês' de Portugal"

- "NATO. Hungria põe fim a impasse e aprova entrada da Suécia"

- "A 'taxa rosa' existe e tem impacto financeiro na vida de todas as mulheres"

Jornal de Notícias:

- "Falta de controlo nas mortes em casa deixa certificados de óbito nas mãos das funerárias"

- "Bairros sociais. Inquilinos devem 25 mil euros no Porto e 45 milhões em Lisboa"

- "Legislativas 2024. Passos Coelho ao lado de Montenegro a acusar PS de calculismo e Costa de criar vazio"

- O país pergunta. Partidos respondem sobre coesão territorial"

- "FC Porto. Eleições serão no estádio devido à forte afluência esperada"

- "Boavista 0-4 Braga. Goleada na ressaca europeia com Banza em destaque"

- "Ensino. Conselho Nacional de Educação quer o fim do segundo ciclo"

- "Valongo. Autarcas acusados de abuso de poder por impedirem acesso a aterro"

- "Viseu. Noites de sexta a domingo sem urgência pediátrica no hospital"

Diário de Notícias:

- "Novos professores não compensam os que se reformam"

- "Militares avisam: 'um dia destes, há uma dúzia de malucos que fazem uma asneira'"

- "Agricultores elevam pressão sobre Bruxelas para mais cedências nas regras da PAC"

- "Onde estava há 50 anos? Armando Rodrigues da Silva, informático"

- "Campanha AD. Passos Coelho em Faro ao lado de Montenegro"

- "Entrevista Xullaji: 'Por cada Elvis Presley há muitos músicos negros que ficaram no esquecimento e morreram na miséria'"

- "Trabalhadores em 'lay-off' mais do que triplicam"

- "Recordes de velocidade - Segurança de aviões não sai afetada e pilotos até beneficiam"

inevitável:

- "impulsivo"

- "Pedro Nuno Santos: 'é melhor feito que perfeito'"

- "O líder do PS tem repetido uma frase que o apresenta como um fazedor, como alguém que 'não anda a arrastar os pés'"

Negócios:

- "Johnson & Johnson vai criar 'hub' em Portugal"

- "Alexandra Leitão, coordenadora do programa eleitoral do PS: 'Precisamos de um choque salarial, não choque fiscal'"

- "Plataforma Uber pede nulidade do processo que deu razão a estafeta"

- "Saída do Novo Banco da Lineas traz novo parceiro à Mota-Engil"

- "Da liquidez às ações, o que Warren Buffett muda (ou mantém)"

- "Radar África - Sonangol quis terminar parceria com a China em 2016"

O Jornal Económico:

- "UTAO afasta atrasos do PRR caso eleições gerem impasse"

- "Lucros do BCP caem no quarto trimestre apesar de resultado histórico"

- "Bankinter prevê cortes nos juros só na reta final do ano"

- "'Torna-se crítico melhorar as regras de distribuição das verbas do OE' - Paulo Águas, reitor da Universidade do Algarve"

- "Topo da Agenda: empréstimos bancários e Semapa"

- "Accenture inaugura Coimbra Advanced Technology Center"

- "Próximo governo 'deve prestar atenção redobrada' às exportações [Luís Miguel Ribeiro, líder da Associação Empresarial de Portugal (AEP)]"

Record:

- "Jesus decifra o dérbi [Sporting-Benfica]. Técnico atento aos seus ex-clubes"

- "FC Porto. Perigo nos Açores. 63 minutos com o Santa Clara decidem futuro na Taça"

- "Sporting. Rúben deu bronca no balneário. Apontou erros e exigiu reação"

- "Benfica. Ataque móvel é para continuar"

- "Boavista-SP Braga (0-4). Terceiro lugar na mira"

- "Murta deixa SAD axadrezada"

A Bola:

- "[Sporting-Benfica] Ataque ao dérbi. Pausa na Liga! Vem aí um clássico"

- "FC Porto. Eleições a 27 d abril, 'coladas' ao clássico com o Sporting"

- "Boavista-SC Braga (0-4). Guerreiros sacodem crise e aproximam-se do terceiro lugar"

- "Vítor Murta demite-se da presidência da SAD boavisteira"

- "Jorge Jesus: 'Contratação de Gyokeres foi grande trabalho do 'scouting' do Sporting'"

- "Andebol. Sporting-Fushse Berlim. Leão sonha com novo brilharete na Taça europeia"

O Jogo:

- "Rúben Neves: 'Quero ganhar um título no FC Porto'"

- "FC Porto. Próximo presidente escolhido a 27 de abril, sufrágio vai decorrer no estádio. Eleições na véspera de clássico com leões"

- "Boavista 0-Braga 4. Banza só olha para cima"

- "Artur Jorge: 'Não foi uma resposta a nada'"

- "Vítor Murta demite-se da SAD axadrezada"

- "Benfica. Rafa deixa o melhor para o fim"

- "Sporting. Adán visto como o elo mais fraco"

- "V. Guimarães. André Silva deve render 5 milhões"