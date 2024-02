Nacional com uma novidade no onze

A entrada do capitão João Aurélio- substitui Diga Almeida- no onze é a única novidade na equipa inicial do Nacional para o jogo desta tarde, 15h30 no Estádio da Madeira diante do Penafiel, encontro referente à 23.ª jornada da II Liga.

Eis, então, o onze do Nacional: Lucas França, João Aurélio, Ulisses Wilson, Paulo Vítor e José Gomes; Danilovic, Luís Esteves e Carlos Daniel; Gustavo Silva, Jesús Ramirez e Witi.

No banco de suplentes estão: Rui Encarnação, Diga Almeida, Jordi Pola, André Sousa, Marakis, André Martins Sousa, Rúben Macedo e Dudu.

À partida para a 23.ª jornada, o Nacional é quarto classificado com 40 pontos e menos um jogo. O Penafiel é 13.ª com 25 pontos.