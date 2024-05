Feira Gastronómica de São Roque "é ponto de atractividade"

Um sucesso. O primeiro dia da Feira Gastronómica de São Roque 2024 começou ontem, sexta-feira, com a presença de muitas pessoas que ao longo da tarde e da noite passaram pelo Miradouro da freguesia.

A abertura oficial contou com a presença do director regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Marco Caldeira, e do presidente da Junta de Freguesia de São Roque, Pedro Gomes, que destacou a grande adesão das pessoas ao evento. “Já sabemos que a Feira Gastronómica é bastante acarinhada pela população, mas este primeiro dia superou as nossas expetativas, com muitas pessoas. Não só da freguesia, como também muitos visitantes”, disse o autarca.

O nosso objectivo com a realização destes certames, continuou Pedro Gomes, é precisamente este: trazer mais pessoas e mais animação à freguesia. “É uma forma de dinamizarmos a economia de São Roque, a afirmar a freguesia como um ponto de atractividade do Funchal e da própria Região.”

A Feira Gastronómica de São Roque, que prossegue este sábado e termina amanhã, domingo, abriu as portas no final da tarde de ontem, com momentos de degustação nos restaurantes aderentes – Tasca Mexida, Anjos do Alcatrão, Farmácia do Vasco e Churrasqueira de São Roque –, seguido de um showcooking protagonizado pelo chef Fábio Gomes. O dia terminou com animação musical do DJ Canada.

Para este sábado, não faltam focos de interesse. Dois showcookings, um do chef e alunos da Escola Hotelaria da Madeira, e outro, às 18 horas, pela mão da equipa de Octávio Freitas, chef executivo The Views Hotels. A animação musical começa às 21h30 com SILV4, com os AOAKASO a subirem ao palco pelas 23 horas. A partir da meia-noite e até à uma da madrugada, a cabine de som fica com o DJ Fábio Costa.

Amanhã, último dia da Feira Gastronómica 2024, a abertura acontece pelas 12 horas na Praça da Restauração com as especialidades culinárias dos restaurantes presentes. Às 15 horas, o chef Yves Gautier, do Hotel Quinta da Serra, toma conta da cozinha para um showcooking, com o DJ Fábio Costa a regressar à cabine de som às 16 horas, aí ficando até ao final do evento, agendado para as 18 horas.

O evento conta com o apoio da Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente, da Secretaria Regional da Inclusão e Juventude, da Câmara Municipal do Funchal, Empresa de Cervejas da Madeira e Aquimadeira.