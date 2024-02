Marítimo com três mexidas no onze para Mafra

O Marítimo defronta, hoje, pelas 11 horas, o Mafra, no Estádio Municipal de Mafra.

Numa partida referente à 23.ª jornada da Liga Sabseg (II Liga) o treinador verde-rubro, Fábio Pereira foi obrigado a fazer mexidas na equipa que joga de início.

Em relação ao último jogo o treinador foi obrigado a mexer no onze titular, fazendo entrar Preslav Burokov, René Santos e Francis Cann para os lugares de Guirassy, Euller e Diogo Mendes.

Onze inicial:

Amir, Igor Julião, Rodrigo Borges, Júnior Almeida, Fábio China, René Santos, Preslav Burokov, Francis Cann,Bruno Xadas, Lucas Silva e Platiny

Pode ainda ler a entrevista ao técnico na edição impressa de hoje.

Já do lado Mafra o treinador Silas fará alinhar a seguinte equipa: Oláfsson, Texel, Ousmane Diao, João Goulart, Gui Ferreira, Pedro Bravo, Miguel Sousa, Pité, Nibe, Mesaqu Djú e Lucas Gabriel.

De referir que à entrada para esta jornada o Marítimo ocupa o quarto lugar com 43 pontos, enquanto o Mafra está no nono lugar com 30 pontos.