Madeira Andebol SAD começa ‘assalto’ ao título nacional em casa

O Madeira Andebol SAD conheceu esta tarde o calendário da fase final do Campeonato Nacional da I Divisão em Andebol feminino que arranca no dia 16 de Março e termina a 25 de Maio.

O líder incontestado da competição após o término da primeira fase da prova, onde não conheceu o sabor da derrota, somando 17 vitórias e um empate nos 18 jogos realizados, procura agora conquistar o título de campeão de Portugal que já ‘foge’ desde a época 2020/2021.

Integrando o grupo A, o conjunto orientado por António Florido fará a sua estreia, nesta segunda fase do campeonato no próximo dia 16 de Março com a recepção ao Almeida Garret.

Já na segunda jornada, a 23 de Março, está agendado o jogo grande desta fase final com as madeirenses a deslocarem-se até à Luz para defrontar o actual campeão Benfica. Relembre-se que na primeira fase do campeonato a SAD começou por empatar em casa com a equipa encarnada para depois ir vencer na Luz.

Quanto ao encontro a ter lugar na segunda volta do Grupo A entre os candidatos ao título, terá lutar a 4 de Maio no Pavilhão do Funchal.

Vantagem de dois pontos para o Benfica

Nesta fase final as seis melhores equipas da primeira fase do campeonato, transitam 50% dos pontos conquistados. Assim sendo o Madeira Andebol SAD parte na liderança do grupo A, com 27 pontos conquistados, mais dois que o Benfica que arranca com 25 pontos. Depois segue-se Academia Andebol SPS (22), Colégio de Gaia (19), ABC Braga (18) e Almeida Garret (17).

Eis os jogos da formação madeirense nesta fase final:

1.º JORNADA (16/03) 6.º JORNADA (01/05)

Madeira SAD - Almeida Garret

2.º JORNADA (23/03) 7.º JORNADA (04/05)

Benfica - Madeira SAD

3.º JORNADA (30/03) 8.º JORNADA (11/05)

Madeira SAD - Academia Andebol SPS

4.º JORNADA (20/04) 9.º JORNADA (18/05)

Madeira SAD - Colégio de Gaia

5.º JORNADA (27/04) 10.º JORNADA (25/05)

ABC- Madeira SAD