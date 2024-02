Trânsito começa a estrangular de Oeste e de Leste

Bom dia. A semana começa com trânsito apertado em ambos os sentidos da Via Rápida, uma vez que tanto quem vem no sentido Ribeira Brava - Machico como quem vem no sentido oposto vai apanhar com marcha lenta.

No primeiro caso a partir do nó de Câmara de Lobos e ao longo da subida de Santa Rita, melhorando ligeiramente a seguir. No sentido Machico - Ribeira Brava o congestionamento começa a partir do nó da Cancela e já se prolonga até ao nó de Pestana Júnior.

E a tendência é para piorar. Por isso, conduza com precaução e mantenha distância segura para o carro da frente.