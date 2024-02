TEDxYouth@Funchal homenageou Magda Dias a título póstumo

Magda Dias, uma das oradoras na edição de 2023 do TEDxYouth@Funchal, que entretanto viria a falecer, não foi esquecida. No arranque do TEDxYouth@Funchal 2024 a organização recordou a intervenção feita na edição de estreia do evento pela jovem que foi vítima de doença oncológica, prestando-lhe desta forma homenageou título póstumo.

Ainda antes do arranque das conferências houve também uma performance de dança ‘Blinded’ protagonizado por trio de dançarinos: Tiago Valente, Matilde Rodrigues e Tomás Soares.