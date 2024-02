Acidente na Via Rápida complica ainda mais início desta quarta-feira

Um acidente, embora aparentemente ligeiro, ocorrido esta manhã na Via Rápida, no sentido Machico - Ribeira Brava, na zona das Neves, condiciona de certa forma mais acentuada o já de si complicado percurso rodoviário.

Foto Google Maps

Todos sabem que as manhãs de dias de semana quase sempre são complicadas, com congestionamentos localizados desde a subida do Caniço até muitas vezes Santo António, contudo, hoje com este 'toque' a situação fica mais complicada.

No sentido oposto, também às vezes alvo de alguma dificuldade, hoje está tudo a verde, embora os problemas possam sempre ocorrer se houver algo fora da normal circulação de viaturas.

Conduza com precaução.