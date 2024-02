José Manuel Rodrigues recebe presidente da Casa Ilha da Madeira de São Paulo

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, recebeu, esta manhã, em audiência, o presidente da Casa Ilha da Madeira de São Paulo, José Manuel Dias Bettencourt.

Esta visita foi uma visita de cortesia, na sequência da passagem o presidente do Parlamento Regional pela Casa da Ilha da Madeira em São Paulo, em Junho do ano passado, no âmbito da sua deslocação oficial ao Brasil.

“Voltar onde nascemos é sempre uma grande alegria, é como se nascêssemos de novo. Regressar e ver a Madeira como está actualmente, engrandece ainda mais ver a nossa terra sempre crescendo, proporcionando um ótimo lazer a todas as pessoas e turistas que vos visitam”, afirmou na ocasião José Manuel Dias Bettencourt.

Como forma de agradecimento, o presidente da Casa Ilha da Madeira de São Paulo ofereceu a José Manuel Rodrigues uma medalha de honra que contém numa das faces, João Gonçalves Zarco. “É uma medalha de honra dada pela Casa Ilha da Madeira de São Paulo, de coração e procuramos que o intuito desta medalha seja sempre honrado pelas pessoas que aqui gostamos”, sublinhou.

José Manuel Bettencourt é natural de Machico, tendo emigrado para o Brasil com apenas 4 anos de idade.

Recorde-se que José Manuel Rodrigues deslocou-se a São Paulo, no Brasil, para participar na World Family Summit 2023 (Cimeira Mundial da Família) no passado mês de Junho. A terceira edição do maior evento sobre Portugal no Brasil, a primeira realizada em São Paulo, depois de dois anos consecutivos no Rio de Janeiro.