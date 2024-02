A notícia que faz a manchete da edição de hoje do seu DIÁRIO foca-se nas eleições directas do PSD-Madeira, dando conta de que Albuquerque mantém mais de metade da lista. Há sete caras novas nos 19 nomes indicados para a Comissão Política do PSD-Madeira e que vão a votos nas ‘directas’ de 21 de Março. A data limite para apresentação de candidaturas é amanhã, havendo a expectativa se ao ainda líder do partido terá ou não oposição interna.

Poderá, igualmente, ler que os custos com pessoal superam os 150 milhões na hotelaria. Os salários cresceram 10% atingindo valor recorde em 2023, ano em que os proveitos subiram 24%. A ACIF diz que o sector está a reconhecer os trabalhadores, mas o sindicato acha insuficiente. Ainda no turismo, dizemos-lhe que a BTL arranca hoje com 26 parceiros da Associação de Promoção da Madeira focados em continuar a cativar continentais.

Entre os demais destaques desta edição temos as Eleições Legislativas, a trazer a habitação à terra. Todos os partidos convergem no objectivo de tornar a casa mais acessível a todos. As opiniões dividem-se quanto ao fim dos ‘vistos gold’, ao alívio do IMI e do IMT, à maior oferta a custos controlados ou na limitação do Alojamento Local.

Poderá, também, ler que uma aplicação madeirense entra no mercado TVDE. A operação da ‘RUMUS’ é lançada sexta-feira, com comissões abaixo da concorrência.

A fechar a primeira página dizemos-lhe que a edição deste ano do Summer Opening traz ‘gigantes’ Milky Chance. A banda internacional que fez do tema ‘Stolen Dance’ êxito mundial actua no segundo fim-de-semana do festival que conta também com Sérgio Godinho na comemoração dos 50 anos do 25 de Abril.

Estas e outras notícias poderá ler na edição desta quarta-feira do seu DIÁRIO, disponível em formato papel ou na versão e-paper. Para acompanhar a jornada informativa deste dia, ligue-se ao dnoticias.pt ou ouça a rádio TSF-Madeira.

Bom dia, com boas leituras!