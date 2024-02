“Eu não preciso do apoio de Lisboa para nada”, dispara Albuquerque

Miguel Albuquerque afirmou este sábado, 24 de Fevereiro, que não precisa do apoio de Lisboa “para nada”, apenas do “apoio do povo madeirense”.

Confrontado com o comentário de Luís Montenegro de que no seu lugar não seria recandidato à liderança do PSD Madeira, o social-democrata disparou: “isso é problema dele”.

“Eu faço o que entender, no meu juízo e na minha consciência”, acrescentou.

Sobre as sondagens que dão vitória à AD, Miguel Albuquerque lembra que até às Eleições Legislativas “está tudo em aberto”, apelando à estabilidade governativa em todo o País.

Há a necessidade de termos um governo em Portugal com estabilidade. Esse é que é um problema na Madeira, nos Açores e no País. Miguel Albuquerque

Miguel Albuquerque alerta para os “constrangimentos” causados por um governo sustentado “por maiorias parlamentares escassas”, apontando para a “instabilidade”.

Declarações proferidas à margem da Final Europeia Campeonato do Mundo de criação de jogos - Game Jam Plus, que decorre hoje na cidade do Funchal.