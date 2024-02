Albuquerque volta a ter agenda pública

Precisamente um mês após a última iniciativa oficial com convite à comunicação social para estar presente – cerimónia de apresentação oficial de lançamento do Plaza Madeira, a 23 de Janeiro – o presidente do Governo Regional, agora em gestão, retoma hoje as iniciativas com convocatória à imprensa. Miguel Albuquerque visita esta manhã as novas instalações da empresa Unilift – Manutenção e Aluguer de Máquinas, Unipessoal Lda., no Parque Empresarial da Ribeira Brava, localizado na Boa Morte, zona alta da Ribeira Brava.

Acompanham a visita presidencial os secretários Rui Barreto (Economia) e Pedro Fino (Equipamentos e Infraestruturas) e os presidentes de Câmara da Ribeira Brava, Ricardo Nascimento, e de São Vicente, José António Garcês.

É o regresso dos anúncios prévios das iniciativas oficiais do chefe demissionário do Executivo, feitos pelos serviços da presidência da Quinta Vigia, depois de um mês de interregno nos ‘convites’ à comunicação social, embora Albuquerque não tenha suspendido as suas actividades. Apenas as manteve longe da presença dos jornalistas.