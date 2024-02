PAN mantém posição sobre não apoio a Governo com Albuquerque

Na véspera do início oficial da campanha para as eleições legislativas nacionais de 10 de Março, a dirigente nacional do PAN está na Madeira, a participar nas acções políticas do partido, nomeadamente da candidatura liderada por Marco Gonçalves.

Foi numa das acções, no Bairro da Nazaré, onde foi visitada a associação OLHO.te, que Inês Sousa Real foi questionada sobre o resultado do acordo parlamentar com o PSD, nomeadamente, sobre as reacções que o PAN sente na rua. A presente nacional garantiu sentir simpatia pelo partido e pela deputada única, Mónica Freitas, e não temer efeitos eleitorais adversos.

Sobre a recandidatura de Miguel Albquerque no PSD, recusou-se a comentar, por ser uma decisão do partido, mas voltou a ratificar as decisões tomadas pela estrutura nacional a esse nível. Na prática, isso significa que o PAN se recusa a apoiar no parlamento um Governo Regional liderado por Miguel Albuquerque.

Inês Sousa Real distinguiu o plano da justiça do político. No primeiro, para defender uma maior celeridade e no segundo para dizer que o PAN não se pode demitir da dimensão política. É nela que não pode apoiar a continuação de Albuquerque.

Sobre a ida à Nazaré, Inês Sousa Real disse que pretendeu mostrar um bairro com projectos comunitários, como o OLHO-te, capazes de criarem o sentimento de pertença de comunidade.

O PAN defende que os residentes sejam corresponsáveis por espaços comuns, que existam associações de apoio aos mais vulneráveis e existam serviços de apoios. Sendo um partido que inclui animais no nome, não poderia deixar de haver uma referência a eles, que podem ser importantes, por exemplo, no combate à solidão dos mais velhos.

A dirigente nacional do PAN ainda foi questionada sobre o facto de haver um militante (Joaquim Sousa), que tem pedido insistentemente o seu afastamento da liderança do PAN. Inês Sousa Real respondeu: “Estamos muito tranquilos em relação a essa situação. Aguardamos o processo disciplinar em curso e também o processo no Tribunal Constitucional. O PAN está focado nas preocupações das populações (…).”