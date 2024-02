Turista socorrido na vereda dos Estanquinhos

Com suspeita de ter fracturado perna na sequência de queda quando percorria a vereda dos Estanquinhos, no Paul da Serra, um turista estrangeiro foi esta tarde socorrido pelos Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol.

O pedido de socorro soou pelas 13h20, tendo saído do quartel na Ribeira Brava uma ambulância de socorro com três operacionais. O incidente ocorreu a poucas centenas de metros da estrada – 200 a 250 metros -, situação que facilitou o socorro à vítima, que entretanto foi prontamente encaminhada para o hospital.