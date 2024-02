Grupo "Alma do Atlântico" actua pela primeira vez fora da Região

O Grupo de Fados de Coimbra "Alma do Atlântico' promete encantar público numa Noite de Fados no Douro. "Este grupo madeirense irá atuar no coração da região transmontana, mais precisamente na sede do concelho de Santa Marta de Penaguião, que será palco de uma noite memorável dedicada ao fado no próximo sábado", informa uma nota divulgada pela Associação Cultural Alma do Atlântico.

Este evento, organizada pela "Comissão de Festas em honra do Divino Salvador, a segunda edição da Noite de Fados promete encantar os presentes com a participação especial do Grupo de Fados de Coimbra 'Alma do Atlântico', proveniente da Ilha da Madeira", citam a organização, "num evento que celebra a tradição e a cultura portuguesa.

"A presença do grupo 'Alma do Atlântico', representando a vertente de Coimbra do Fado, promete trazer uma atmosfera única e emocionante ao Fórum de Santa Marta de Penaguião", acrescentam. "A localização deste evento é, também, digna de nota, uma vez que Santa Marta de Penaguião se situa no Alto Douro Vinhateiro, região transmontana conhecida pela sua beleza natural e riqueza cultural".

Acresce que "esta será a primeira vez que o grupo 'Alma do Atlântico' se apresenta fora do arquipélago da Região Autónoma da Madeira", realça. "O grupo está inserido na Associação Cultural Alma do Atlântico, que iniciou a sua actividade em 2018 e tem como principais objectivos a promoção cultural, o fomento da prática artística e pedagógica do fado de Lisboa, fado de Coimbra e da música tradicional Portuguesa, preservando e difundindo o fado como Património Cultural Imaterial da Humanidade", conclui.