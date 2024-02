A notícia que merece mais destaque na edição de hoje do seu DIÁRIO fixa-se na crise política que afecta a Madeira, para dar conta do fim de ciclo no CDS, com saída de Rui Barreto. A decisão do líder centrista deverá ser comunicada ao partido nas próximas semanas, desencadeando o processo de convocação de um congresso previsto para Abril.

Com uma foto a ocupar metade da página dizemos-lhe que o consumo de álcool entre jovens duplica num ano. Prevalência disparou no contexto social do desconfinamento pós-pandemia no Verão de 2022, diz Nelson Carvalho, na análise ao relatório nacional. A Madeira lidera na taxa de mortalidade e embriaguez severa no País.

Em destaque na primeira página constatamos que há uma queda ‘controlada’ na votação nos governos de Albuquerque. A análise aos resultados dos vários actos eleitorais indica que a perda de votos é menos acentuada do que a leitura feita por muitos militantes ‘laranja’. A par disso, saiba que o líder do PSD-M não disse na reunião da Comissão Política que seria recandidato nas ‘directas’.

Chamamos, ainda, à primeira a notícia que dá conta de que os reformados da Madeira têm maior risco de empobrecer. A par disso, saiba que os desempregados e licenciados passam maiores dificuldades na Região do que no resto do País e que o Tribunal desconfia das contas da Segurança Social.

Por fim, Escola de Hotelaria alia-se ao Turismo de Portugal para alargar oferta formativa.

