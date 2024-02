Avelino Conceição acusa "um partido" de "contratar uma jornalista" para denegrir políticos

Avelino da Conceição aproveitou a discussão de um diploma do PCP para criação de um banco de solos para a habitação, para acusar a comunicação social de procurar "levar para a lama quem não foi acusado de nada".

O deputado do PS, referindo-se ao que tudo indica ao líder do seu partido, Paulo Cafôfo, diz que "não se pode confundir uma coisa com as outras". E não aceita que se diga que "o Paulo [Cafôfo] está na mesma situação dos outros".

Na mesma intervenção, afirmou que "um partido contratou uma jornalista para investigar" a vida e "denegrir" políticos. Avelino Conceição terá informações de contactos numa "loja de ferragens" para saber se um determinado político tinha comprado material.

"Na política não vale tudo", afirmou.