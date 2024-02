Turista ferida na Levada dos Tornos motiva operação de resgate

Está em curso uma operação de resgate a cidadão estrangeira ferida na Levada dos Tornos.

A Equipa de Resgate em Montanha dos Bombeiros Voluntários Madeirenses foi mobilizada para a zona do Caminho dos Pretos/Ribeira das Varas, para socorrer turista inglesa de 60 anos de idade que sofreu queda na referida levada. Com deformação do joelho, a vítima está a ser transportada em maca para a estrada, onde além de ambulância de socorro, foi empenhada nesta operação o veículo de resgate e um veículo de apoio, num total de dez operacionais.