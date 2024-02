Turista socorrido no Funchal com suspeita de fractura do colo do fémur

Um cidadão estrangeiro com 70 anos de idade foi socorrido este sábado à noite no Funchal com suspeita de fractura do colo do fémur resultante de queda na via pública.

Pouco passava das 22 horas quando do Bombeiros Sapadores do Funchal foram alertados para socorrer turista vítima de queda na Estrada Monumental, prontamente empenhando uma ambulância de socorro e respectiva tripulação.