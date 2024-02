Acidente de viação no viaduto de Santo António

Um choque entre duas viaturas, ontem à noite, na Via Rápida, no viaduto de Santo António, provocou um ferido.

Trata-se de um jovem de 21 anos, que inclusive teve de ser desencarcerado.

A vítima queixava-se de dores na cervical e na lombar, e apresentava igualmente uma fractura num membro inferior.

O alerta foi dado aos Bombeiros Sapadores do Funchal, que estiveram no local do acidente com seis viaturas e 16 elementos.

O jovem foi encaminhado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça para receber tratamento.