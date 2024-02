Veja o vídeo promocional da Feira do Livro do Funchal que se realiza em Março

Foi hoje divulgado o vídeo promocional da próxima edição da Feira do Livro do Funchal, que se realiza entre os dias 1 e 10 de Março, na Avenida Arriaga. A programação conta com nomes como Válter Hugo Mãe, Ondjaki, Francisco Camacho e Catarina Furtado.

A estes juntam-se ainda nomes ligados à música como Tiago Nacarato, Paulo de Carvalho e Elisa. A Câmara Municipal do Funchal deixa o convite para que se junte a mais uma edição deste evento que leva milhares de livros até à Placa Central desta que é uma das principais artérias da cidade.