Portugal termina mundial no quinto lugar

A seleção masculina de Ténis de Mesa terminou esta quinta-feira o Mundial de Equipas entre os 5.ºs classificados.

Depois de na quarta-feira ter garantido a qualificação para os Jogos Olímpicos Paris 2024, com a passagem aos quartos de final da competição a decorrer em Busan, na Coreia do Sul, a Equipa Portugal (8.ª do ranking) jogou o acesso às meias-finais com a França (4.ª) e perdeu por 3-1.

O madeirense Marcos Freitas (19.º) começou por vencer Alexis Lebrun (21.º), por 3-1 (12-14, 14-12, 11-9, 11-6); a seguir Tiago Apolónia (49.º) perdeu por 3-0 (6-11, 8-11, 9-11) com Felix Lebrun (6.º); os franceses fizeram o 2-1, com a vitória de Simon Gauzy (30.º) sobre João Geraldo (41.º), por 3-1 (9-11, 11-5, 7-11, 7-11.

No jogo que poderia manter a seleção nacional na discussão foi reeditada a última final dos Jogos Europeus Cracóvia-Malopolska 2023 e Marcos Freitas voltou a perder com Felix Lebrun, desta vez por 3-1 (11-5, 5-11, 6-11, 8-11).